Antalya turizminde tüm yılların rekoru kırıldı

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, tarihinde ilk defa 14 milyon turist sayısına ulaşmayı başardı. 15 Ekim itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 14 milyon 54 bin 887'ye ulaştı.

TÜRKİYE'NİN turizm başkenti Antalya, tarihinde ilk defa 14 milyon turist sayısına ulaşmayı başardı. 15 Ekim itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 14 milyon 54 bin 887'ye ulaştı. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometrelik sahillerinde dünyaca ünlü birçok plaja sahip kent, tarihinde ilk defa bir yıl içinde 14 milyon turist rakamını da görmeye başardı. Antalya, Vali Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ile turizm sektörü temsilcilerinin bu yıl hedef koyduğu 16 milyon turist rakamına hızla yaklaşıyor. Bu yılki artış oranı ise yüzde 17 oldu. Kent turizminin en önemli sorunlarından biri de olan turizmin mayıs-eylül arasındaki yaz aylarına endeksli olması, bahar ve kış döneminin ise 'ölü sezon' olarak görüldüğü, hatta birçok otelin kapandığı kentte bu yıl tarihi rakamlarla yüksek sezon uzadı. Mayıseylül yüksek sezon dönemi, bu yıl nisanekim olarak değişirken, kasım-mart ayları arasındaki dönemde de geçen yıllara göre ciddi artış gözlendi. 15 Ekim itibarıyla 193 ülkeden turist gelirken ilk sırada Rusya yer aldı.