Dünya markası oldu İzmir’de başaramadı

İzmir’de dijital baskı tekniğiyle ürettiği ayakkabı, çanta ve giysileri 70 ülkeye satıp dünya markası olmayı başaran işadamı Gökhan Peksarı, hemşerilerine sitem etti 15 ülkede mağaza açan Peksarı, “İzmir’de 2-3 kez mağaza açmayı denedik ama tutmadı. İzmirliler bizi anlamadı. Bir daha asla denemem” diye konuştu

Dünyanın en ünlü caddeleri ve alışveriş merkezlerinde tasarım ayakkabı, çanta ve aksesuvarları satılan Dogo'nun yaratıcısı Gökhan Peksarı, Yeni Asır'a çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Halen 3'ü ABD'de olmak üzere 15 ülkede mağazaları olduğunu ve ürünlerini 70'ten fazla ülkede satışa sunduklarını ifade eden Peksarı, "Örneğin, geçtiğimiz Ağustos başında ABD Houston'da, Temmuz'da da Paris'te mağaza açtık. Yakında Roma'da da mağazamız olacak. Halen İstanbul, Alanya, Bodrum, Antalya ve Marmaris'te de mağazalarımız var. Gurur duyarak söylüyoruz ki yüzde 100 Türk ve 100'de 100 İzmir markasıyız. Ancak şu var: Kendi kentimiz olan İzmir'de asla mağaza açmayı düşünmüyoruz. Çünkü İzmir'de 2-3 kez denedik ancak İzmir ve İzmirliler bizi anlamadı" dedi.



AMAZON KANALIYLA

Tasarım firması Dogo, İzmir'de 2005 yılında faaliyete geçti. Şirket kurucuları Gökhan Peksarı ve kardeşi Gökçe Peksarı ilk başta tablo ve panolara baskı yaparak iş yaşamına atıldı.

Daha sonra dijital baskıyı şık, sanatsal ve giyilebilir ürünlere dönüştürererek yepyeni bir işkolu ortaya çıkardılar. Dogo, halen 70'ten fazla ülkeye ayakkabı, kıyafet, çanta ve tasarım kişisel ürünler satıyor. Firma, ayakkabı ve çantalara dijital baskı uygulayarak yaptığı renkli tasarımları Amazon gibi dünya devi e-ticaret kanallarıyla işbirliği yaparak global pazara ulaştırıyor. Firmanın, İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu üretim tesislerinde 85 ve toplamda da 180 çalışanı bulunuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden 2017'de e-ihracat ödülünü alan Dogo, 2018'de Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi içinde yer aldı.



ÜRÜNLER ÇOK TUTULDU

Kız kardeşi Gökçe Peksarı ile ilk olarak inşaat işleri ile uğraştıklarını ve bir dönem ayakkabı mağazası işlettiklerini anlatan Gökhan Peksarı, "İzmir'de birçok ürünün satışını yaptığımız bir mağaza açtık. Anladık ki perakendecilik bizi mutlu etmiyor. Tasarım yapabileceğimiz bir ajans kurma yoluna gittik. Tablo pano gibi malzemelere yaptığımız baskılı ürünler çok tutuldu. Tasarımları görenler iç piyasaya da yapın önerisi getirince harekete geçtik" diye konuştu. Ürün geliştirme ve Ar- Ge'ye önem verdiklerini belirten Peksarı, "Bu sayede satışlarımız çok hızlı arttı. Baskılı çantalarımız da büyük ilgi gördü. 2010'da dünyada ilk kez ayakkabıya dijital baskı yapan marka olduk. Ayakkabılarımız çok dikkat çekiyor. Ayakkabı hem yurtiçi hem yurtdışında lokomotif ürünümüz" dedi.



2023 HEDEFİ DÜNYADA 100 MAĞAZA

2020 yılında 600 bin ayakkabı ve diğer ürün satışı hedeflediklerini belirten Peksarı, 2023 hedeflerinin 100 mağazaya ulaşmak olduğunu kaydetti. Peksarı, "Özsermaye ile büyüyoruz ve gurur duyarak söylüyoruz ki yüzde 100 Türk ve 100'de 100 İzmir markasıyız. Ancak İzmir'de mağaza açmayı asla düşünmüyoruz. İzmir'de birkaç kez denedik olmadı. İzmirliler bizi anlamadı" ifadelerini kullandı.



70 ÜLKEDE ÜRÜNLERİMİZ SATILIYOR

70'İN üzerinde ülkeye ürünlerini ulaştırdıklarını belirten Peksarı, "2011'de mağazalaşmaya başladık halen 3'ü ABD, 2'si Hollanda Amsterdam'da, 2'si İspanya ve ayrıca Abu Dabi, Katar Doho, Lübnan Beyrut, Karadağ, Makedonya Üsküp ve Kuzey Kıbrıs Lefkoşe olmak üzere toplam 15 ülkede mağazalarımız var. Yurtiçinde de İstanbul, Alanya, Bodrum, Antalya ve Marmaris'te mağazalarımız var" dedi. Peksarı, önümüzdeki ay ise İtalya'nın Roma kentinin en ünlü alış veriş caddesi Via Del Corsa'da mağaza açacaklarını dile getirdi.

FATİH ŞENDİL