Memurun fazla mesai ücreti % 6.1 yükseldi

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 13 kuruş artarak 2 lira 26 kuruşa yükselecek. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,1 artış gösterecek.

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 13 kuruş artarak 2 lira 26 kuruşa yükselecek. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,1 artış gösterecek. 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2020'den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

● Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2,25 lira yerine 2,39 lira fazla mesai ödenecek. Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,39 lira fazla çalışma ücreti alacak. ● Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda yeni yılda 2,26 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak. ● Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunan memurlar için 56,10 liraya çıkacak.