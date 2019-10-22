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? Euro ne kadar? 22 Ekim Salı kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Ekim Salı döviz kuru...

22.10.2019, 09:07

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmaları merakla araştırıyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 22 Ekim Salı kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dolar euro karşısında dün gördüğü iki ayın dip seviyesinden yükselerek 1.1149 dolarda yatay seyrederken, dolar endeksi hafif gerileyerek 97.312 seviyesinde bulunuyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 22 Ekim Salı döviz kuru...

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