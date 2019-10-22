Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Ekim Salı döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmaları merakla araştırıyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 22 Ekim Salı döviz kuru...