Ekim’de enflasyon daha da düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum’da Ekim’de enflasyonun daha da düşeceğini belirterek, Türkiye’nin her geçen gün daha da güçleneceğini ifade etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin cari fazlada rekor kırdığını hatırlatan Bakan Albayrak, Ekim'de enflasyonun daha da düşeceğini belirtti. Türkiye'nin her geçen gün daha da güçleneceğini ifade eden Bakan Albayrak ayrıca, uluslararası ticaretteki gerilimlerin azaltılması gerektiği mesajı verdi. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



GERİLİMLERİ AZALTMALIYIZ



Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi, satınalma gücü paritesine göre ise 12. sırada yer alıyor. Son 10 yılda yıllık yüzde 5'lik bir büyüme gösterdik. Türkiye cari fazlada rekor kırdı ve Ağustos'ta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu.



Yapısal reformlarla sağlıklı, dengeli bir büyümeyi hedefledik. Pozitif büyüme bekliyoruz. Şu anda enflasyonda % 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim'de % 9'dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu % 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz.



Çok fazla ekonomik yaptırım tehdidine maruz kaldık. Ama finans piyasalarımız direnç gösterdi. Daha da güçleneceğiz.



HAKAN ATİLLA BORSA İSTANBUL BAŞKANI OLUYOR



Bakan Albayrak eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Başkanı olacağını açıkladı.



Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.