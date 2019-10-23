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ne kadar? 23 Ekim Çarşamba , , , tam altın haberleri...

Altın fiyatları ne kadar? 23 Ekim Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın haberleri...

23.10.2019, 09:14

ne kadar? sorusu altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Kültürümüzde de önemli bir yere sahip olan altın, özellikle düğün sezonlarında vatandaşlar tarafından daha da çok merak ediliyor. Peki altın fiyatları güne nasıl başladı? , , ne kadar? İşte 23 Ekim Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını güvenli yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışları araştırıyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? İşte 23 Ekim Çarşamba altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 278,03 TL
SATIŞ: 278,08 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 446,06 TL
SATIŞ: 456,16 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 889,32 TL
SATIŞ: 912,32 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.784,22 TL
SATIŞ: 1.819,07 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.848,00 TL
SATIŞ: 1.876,00 TL

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Altın fiyatları ne kadar? 23 Ekim Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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