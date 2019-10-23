  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Ekim Çarşamba döviz kuru...

? Euro ne kadar? 23 Ekim Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Ekim Çarşamba döviz kuru...

23.10.2019, 09:18

kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Döviz yatırımcısı 'Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar?' sorularının yanıtını yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 23 Ekim Çarşamba ...

Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Dolar endeksi dün kaydettiği %0.2 yükselişi koruyarak bugün 97.555 seviyesinde yatay seyrediyor. Dövizi yatırım aracı olarak seçenler dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. İşte 23 Ekim Çarşamba döviz kuru...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Ekim Çarşamba döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN