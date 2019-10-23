Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Ekim Çarşamba döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Döviz yatırımcısı 'Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar?' sorularının yanıtını yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 23 Ekim Çarşamba döviz kuru...
Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Dolar endeksi dün kaydettiği %0.2 yükselişi koruyarak bugün 97.555 seviyesinde yatay seyrediyor. Dövizi yatırım aracı olarak seçenler dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. İşte 23 Ekim Çarşamba döviz kuru...
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