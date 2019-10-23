Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Ekim Çarşamba döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Döviz yatırımcısı 'Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar?' sorularının yanıtını yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 23 Ekim Çarşamba döviz kuru...