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arttı

Tüketici güven endeksi arttı

23.10.2019, 10:18

ve işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış , Ekim ayında bir önceki aya göre %2,1 oranında arttı; Eylül ayında 55,8 olan endeks, Ekim ayında 57 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artış gösterdi. Buna göre eylülde 55,8 olan endeks, değeri, ekim ayında 57'ye yükseldi.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

İşsiz sayısı beklentisi endeksi, eylül ayında 55,3 iken Ekim ayında yüzde 2,7 oranında artarak 56,8 oldu.

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