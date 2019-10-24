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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan istihdam açıklaması

24.10.2019, 16:01

Gelen son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,"2020 yılında 2019’a göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması oranının 11.8’e gerilemesi beklenmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Fuat Oktay, "Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılmasını ve belirlenen alanlarda tasarrufların artırılmasını sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

FAİZE GİDEN PARA

Fuat Oktay: "2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor." dedi.

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