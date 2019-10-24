Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla Isparta-İzmir hattındaki seferlerine yarın başlayacak. Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla Isparta-İzmir hattındaki seferlerine yarın başlayacak. Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor. İlk sefer dolayısıyla Bakan Turhan'ın katılımıyla Isparta Gar'da saat 11.00'de tören düzenlenecek. Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor. Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek. Gümüşgün ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.
İzmir-Isparta tren seferleri başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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