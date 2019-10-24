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İzmir- tren seferleri başlıyor

İzmir-Isparta tren seferleri başlıyor
Giriş Tarihi: 24.10.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla -İzmir hattındaki seferlerine yarın başlayacak. 'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla Isparta-İzmir hattındaki seferlerine yarın başlayacak. Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor. İlk sefer dolayısıyla Bakan Turhan'ın katılımıyla Isparta Gar'da saat 11.00'de tören düzenlenecek. Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor. Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek. Gümüşgün ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.

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