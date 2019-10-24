İzmir’de 2 fuar birden açıldı

Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX) ile 46. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, Fuarizmir'de açıldı. 8'inci MINEX Fuarına 250'si yabancı 345 firma katıldı.

Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX) ile 46. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, Fuarizmir'de açıldı. 8'inci MINEX Fuarına 250'si yabancı 345 firma katıldı. Yaklaşık 2 bin profesyonel ziyaretçinin katılımının beklendiği fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki yatırımcıları İzmir'e çekmeye çalıştıklarını söyledi. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya ise artık maden teknolojileri ihraç eden konuma geldiklerini anlattı. MINEX Fuarı, 26 Ekim'e kadar açık kalacak. 27 ülkeden alıcıların gelmesi beklenen Shoexpo ise 25 Ekim'e kadar gezilebilecek.