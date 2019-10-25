Altın fiyatları ne kadar? 25 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 25 Ekim Cuma altın fiyatları...