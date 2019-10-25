Altın fiyatları ne kadar? 25 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 25 Ekim Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 277,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 789 liradan alınan tam altın bin 809 liradan, 895 liradan alınan yarım altın 905 liradan ve 447 liradan alınan çeyrek altın 452 liradan satıldı. İşte 25 Ekim Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 279,81 TL
SATIŞ: 279,89 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 444,79 TL
SATIŞ: 454,87 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 886,80 TL
SATIŞ: 909,74 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.779,17 TL
SATIŞ: 1.813,91 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.845,00 TL
SATIŞ: 1.873,00 TL
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