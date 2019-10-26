Altın fiyatları ne kadar? 26 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan altın güvenli yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 26 Ekim Cumartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,61 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ekim Cumartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 279,33 TL

SATIŞ: 279,38 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 447,24 TL

SATIŞ: 457,37 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 891,69 TL

SATIŞ: 914,75 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.788,98 TL

SATIŞ: 1.823,90 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.856,00 TL

SATIŞ: 1.884,00 TL