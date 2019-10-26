Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması! EYT çıkacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda katıldı. Başkan Erdoğan toplantı öncesi vatandaşlardan kendisine gelen EYT sorusunu cevapladı. Peki EYT yasası çıkacak mı? Başkan Erdoğan EYT ile ilgili hangi açıklamada bulundu? İşte merak edilenler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. EYT yasası çıkacak mı? EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri nelerdir? araştırılıyor. Başkan Erdoğan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı öncesi vatandaştan gelen EYT ile ilgili soruyu yanıtladı. Peki EYT yasası çıkacak mı? İşte EYT ile ilgili son dakika açıklaması...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI! EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gelişi sırasında bir kafenin önünde durarak, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların EYT ile ilgili sorusuna "Ne yapalım? 40 yaşında emekli mi olalım? 40 yaşında, 50 yaşında emekli mi olur? Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini ödemişse emekli olur." yanıtını verdi.

EYT ÇIKARSA KİMLER YARARLANACAK?

EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.