Boydak, ‘Erciyes Anadolu’ oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'in adı "Erciyes Anadolu" olarak değiştirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'in adı "Erciyes Anadolu" olarak değiştirildi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki firma binasında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3 yıldır holdingi yönettiklerini, bu sürede sürekli yükselen bir başarı hikayesi yakaladıklarını ifade etti.

Gülal, başarılı bir yönetimle holdingi bugüne getirdiklerini aktararak,"Burayı devir tarihinden bu yana yüzde 55 büyüttük. Yine 5,5 milyar lirada aldığımız ciro şu anda 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Ciro olarak da yüzde 70 seviyesinde büyüttük. Karlılığa baktığımızda devir tarihinde 562 milyon lira olan bu rakam, bugün 865 milyon liraya ulaştı" dedi.