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seferlere başladı

Göller Ekspresi seferlere başladı
Giriş Tarihi: 26.10.2019

Ulaştırma ve , 'nin yeniden başlayan - seferine ilişkin "Artık Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin yeniden başlayan Isparta-İzmir seferine ilişkin "Artık Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmet vermeye devam edecek." dedi. Turhan, trenle geldiği Isparta Garı'nda düzenlenen Göller Ekspresi'nin ilk Isparta-İzmir seferine uğurlanması töreninde, hattın ilk olarak 1996'da hizmete başladığını belirterek, "Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak. Kimse İzmir'e, Denizli'ye, Burdur'a, Aydın'a giderken otobüs bileti bulamadığı için endişelenmeyecek. Heyecan verici bu hizmetin Göller Ekspresi'nin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. 423 kilometre uzunluğundaki Eskişehir- Kütahya-Afyonkarahisar- Isparta-Burdur-Antalya Hızlı Tren Projesi'ni gündeme aldıklarını belirten Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta- İzmir ücretini de 50 lira olarak belirlediklerini söyledi.

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