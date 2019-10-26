‘İleri teknoloji bor ürünlerine geçtik’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bandırma’da ETİ Maden Bor Karbür Tesisi’nin temel atma töreninde, “Artık madenlerimizi ileri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceğiz. Tesis 250 kişiye istihdam sağlayacak” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri AŞ'yi kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek." dedi.



KENDİ BİRİKİMİYLE



Bakan Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ETİ Maden Bor Karbür Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Dönmez, "Artık doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi yurt dışına ağırlıklı olarak ham madde şeklinde değil uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceğiz." dedi. Tesisin ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştireceğini belirten Dönmez, "Yatırım tutarı 80 milyon doları bulacak. 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Tesisimizde 250 kişiyi de istihdam edeceğiz." bilgisini verdi. Dönmez, şöyle devam etti:

"Bor madenciliğinden bor kimyasalları üretimine geçiş yaparak başlattığımız değişim sürecini, ileri teknoloji bor ürünlerine geçiş ve katma değeri yüksek stratejik bir yapıya tırmanışla taçlandırıyoruz. Türkiye artık kendi madenini kendi teknolojisi, kendi insan kaynağı, kendi bilgi ve birikimiyle işleyecek."



ÜRÜNLER ASKERİ MALZEMELERDE KULLANILACAK



Bakan Dönmez, savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 70'lere ulaştığını belirterek, "Bandırma'daki tesisimizde üreteceğimiz bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliği ile savunma sanayimizin yerlilik oranının artırılmasına da büyük oranda katkı sunacak. Bor karbür helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerde kullanılacak" dedi.