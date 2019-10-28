Türkiye’nin Otomobili 2022’de pazara çıkacak

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Karakaş, “Ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’nin Otomobili’nin Aralık’ta ön gösterimi yapılacak ve araç 2022’de pazara çıkacak” dedi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız olmadığımızı derinden hissettik. Katılımcıların coşkusu, heyecanı ve hayır duaları bize güç veriyor ve ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, 2009 yılından bu yana Bosch bünyesindeki en etkili iş ve kültür iletişim platformlarından biri olan Bosch Türk Forumu, 10. yılında platformun kurucularından da olan TOGG CEO'su Karakaş'ı misafir etti.

HEYECANIMIZ DAHA DA ARTTI

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ve Baden-Würtemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann'ın da konuklar arasında bulunduğu etkinlikte Karakaş, "Türkiye'nin Otomobili"nin Aralık ayında ön gösteriminin yapılacağını ve aracın 2022 yılında pazara çıkacağını anlattı. TOGG, Bosch Türk Forumu'nun ardından Alman otomotiv endüstrisinde çalışan çoğunluğu Türk, 300 civarında katılımcıyla bir toplantı gerçekleştirdi. TOGG CEO'su Karakaş, "Buluşmamız, TOGG ekibi için enerji veren, heyecan artıran ve bize farkında olduğumuz sorumluluğumuzun ağırlığını bir kez daha hissettiren bir buluşma oldu" dedi. Bazı katılımcılar, kalben ülkenin teknoloji üretmesini istediklerini belirterek, projeye her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti.



TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 200 BİN ARAÇ OLACAK

■ Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Türkiye'deki elektrikli araç sayısının 2030'da 2 milyon 200 bin olacağını belirterek, "Buna göre, elektrik şebekesinin bu kapasite için gerekli şarj istasyonlarını kaldırabilmesi için 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor. Bu rakamın 2 milyar dolarlık kısmını dağıtım şirketlerinin yapacağı yatırımlar oluşturuyor" dedi.