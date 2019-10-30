  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Bakan Albayrak'tan flaş "Ekonomik Güven Endeksi" açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş "" açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş Ekonomik Güven Endeksi açıklaması

30.10.2019, 13:24 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019,13:38

Hazine ve Maliye Bakanı , " tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayakraj bugün açıklanan Ekonomik Güven Endeksi ile ilgili sosyal medya hesabı Twiiter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, yakalanan bu ivmenin istenen ve arzulanan büyüme için itici güç olacağına vurgu yaptı.


İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması:

"BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ OLACAK"

"Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Albayrak'tan flaş "Ekonomik Güven Endeksi" açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN