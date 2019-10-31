Cezaevi kalkarsa Buca kazanacak

Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Cezaevi'nin kaldırılması konusunda işbirliği yaptı. Kaya ve meclis üyelerinin ziyaretinde konuşan Belediye Başkanı Kılıç, imkanların üstünde bir çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Cezaevi'nin kaldırılması konusunda işbirliği yaptı. Kaya ve meclis üyelerinin ziyaretinde konuşan Belediye Başkanı Kılıç, imkanların üstünde bir çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Cezaevinin kaldırılarak kente kazandırılması için ortak hareket etme kararı alan Kılıç, konunun siyaset üstü olduğunu söyledi. Kılıç, "Biz her zaman birlikte çalışma konusunda açığız. Yolun açılması bile Buca trafiği için neşter olacak" dedi.



EL BİRLİĞİYLE ÇÖZELİM



Adalet Bakanlığı'nın cezaevinin kaldırılması için olumlu irade koyduğunu ifade eden AK Partili Kaya ise, Kılıç ile birlikte önümüzdeki süreçte cezaevi dosyasıyla Bakan Gül'ü makamında ziyaret edeceklerini açıkladı. Milletvekili Kaya, "Artık el birliğiyle çalışacağımız dönemdeyiz. Buca'nın geleceğini değiştirecek, problemleri çözecek çalışma imkanımız olacak. Biz siyaset üstü çalışmak istiyoruz. Burayı el birliğiyle kaldırmamız lazım" ifadelerini kullandı.