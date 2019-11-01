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Bakan 'tan " " mesajı

Bakan Berat Albayrak'tan İVME Finansman Paketi mesajı

01.11.2019, 15:21 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019,15:37

, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen kapsamında tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız." dedi.

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