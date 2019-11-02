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kredileri 24.5 milyara ulaştı

Reel sektör kredileri 24.5 milyara ulaştı
Giriş Tarihi: 2.11.2019

, "İVME kapsamında reel sektöre tahsis edilen krediler, sadece ekim ayında yüzde 106 artarak 24,5 milyar liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen krediler, sadece ekim ayında yüzde 106 artarak 24,5 milyar liraya ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretimle ulaşacağız." ifadelerini kullandı. Albayrak, İVME Finansman Paketi'ne ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni büyüme modeli çerçevesinde katma değerli üretim ve yerli makine alımının İVME Finansman Paketi ile desteklendiğini hatırlattı. Bakan Berat Albayrak, "Paket kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler, sadece ekim ayında yüzde 106 artarak 24,5 milyar liraya ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretimle ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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