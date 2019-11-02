Turizmde ilk 5’e gireceğiz

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'ye gelen turist sayısının 41 milyonu, turizm gelirinin ise 26 milyar doları aşmasına ilişkin, "Türkiye, dünya turizminde parlayan ülkelerden biri, çok güçlü bir turizm ülkesi" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'ye gelen turist sayısının 41 milyonu, turizm gelirinin ise 26 milyar doları aşmasına ilişkin, "Türkiye, dünya turizminde parlayan ülkelerden biri, çok güçlü bir turizm ülkesi" dedi. Ayık, Türkiye'nin en fazla misafir ağırlayan ülkeler arasında ilk 6'da yer aldığını, en kısa sürede ilk 5'e çıkmak, daha sonra da zirveye yerleşmek istediklerini söyledi. Osman Ayık, dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye'nin 2023 için 75 milyon ziyaretçi hedefi olduğunu, bu hedefe daha önce ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.



ÇİFT HANELİ BÜYÜME SÜRÜYOR



Türkiye'nin, dünya turizminde ağırlığını hissettirmek istediklerini belirten Ayık, Türkiye turizminin özellikle 10 yılda yan pazarlarla daha da geliştiğini bildirdi. 2-3 pazara bağlı kalmamak adına önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ayık, "Arzu ettiğimiz seviyelerde büyüdük. Çift haneli büyümeler devam ediyor" dedi.