Bu yıl da son model 7 otomobil veriyor

Üç yılda 17 müşterisine otomobil hediye eden perakende sektörünün ünlü markası Hanif Pehlivanoğlu’nun 56 marketinden 60 liralık alışveriş yapan herkes çekilişle dağıtılacak 7 yeni araçtan birine sahip olabilecek

Tanınmış işadamı Hanif Pehlivanoğlu Zincir Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, müşterilerini bu yıl da otomobille ödüllendiriyor. Üç yılda 17 müşterisine çekilişle otomobil hediye eden perakende sektörünün ünlü markası Hanif Pehlivanoğlu'nun 56 marketinden 1 Kasım 2019 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında 60 liralık alış alışveriş yapan herkes çekiliş hakkı kazanacak. Otomobil kazanacak 7 Hanif Pehlivanoğlu otomobil talihlisi 14 Şubat 2020 tarihinde noter huzurunda Wynhdam Otel'de çekilecek kurayla belirlenecek.



REKOR KATILIM



Kurşun gri, kırmızı ve beyaz renklerdeki 2019 model araçların daha sonra törenle sahiplerine teslim edileceğini belirten iş insanı Hanif Pehlivanoğlu "Geçtiğimiz yıl kırmızı ve beyaz renkteki 7 Renault Clio'yu kazanan şanslı müşterilerimiz, 58 mağazadan alışveriş yapan 88 bin 804 kişi arasından belirlendi. Bu yıl ise rekor katılım bekliyoruz" dedi. Ege'nin lider mağaza zincirlerinden Hanif Pehlivanoğlu'nun İzmir'de 45, Aydın'da 1, Balıkesir'de 4, Manisa'da 6 olmak üzere toplam 56 şubesinden tek seferde 60 liralık alışveriş yapan herkese bir çekiliş hakkı verildiği ve 60 liralık alışverişin katlarında ise ikinci bir çekiliş hakkı kazanılacağı bildirildi.



BİR TIKLA ÜRÜNLER KAPIDA



Hanif Pehlivanoğlu'nun binlerce ürünü online siparişle hanifpehlivanoğlu. com.tr'den satın alınabilecek. Bir tıkla ürünler müşterinin kapısında olacak. Uygulama önce Karşıyaka'da başlayacak, sonra tüm bölgeye yayılacak.



ÇEKİLİŞE KATILACAK HERKESE İYİ ŞANSLAR DİLİYORUM



Son model araçları yine muhteşem bir törenle teslim edeceklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, "Tamamen yerli sermayeli olan Hanif Pehlivanoğlu mağazlarından alışveriş yapan değerli müşterilerimize şimdiden bol şans diliyorum. Geçtiğimiz yıl 1 Ekim - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Hanif Pehlivanoğlu marketlerinde en az bir seferde 75 TL'lik alışveriş yapıp çekilişe katılmaya hak kazanan vatandaşlardan 7'si, Swissotel Büyük Efes'te gerçekleştirilen törenle araçların sahibi oldu. Bu yıl daha fazla katılım olacak. Geçen yıl otomobil kazanan talihliler hep bir ağızdan sözbirliği yapmışcasına 'araçların arkasına babam sağolsun yazılır biz ise Hanif Pehlivanoğlu sağolsun yazdıracağız' demişlerdi. Bu sözleri beni çok mutlu etmişti ve onur duymuştum" dedi.

FATİH ŞENDİL