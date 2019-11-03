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Türkiye'de arama çalışmalarında önemli gelişme! 'de yayımlandı

Türkiye'de petrol arama çalışmalarında önemli gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

03.11.2019, 10:27

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının () aldığı karar ile birlikte Adıyaman, ve 'ın bazı bölgelerindeki parseller kamulaştırılarak " arama sahası" ilan edildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

YENİ ALANLAR EKLENDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, söz konusu alana 969 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.

BAZI ALANLAR KAMULAŞTIRILDI
Ayrıca Siirt'in Kurtalan ilçesi, Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin 14 bin 497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesi, Kumlupınar köyünde de petrol işletme ruhsat sahasındaki 332 parsel numaralı taşınmazın 13 bin 779 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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