Altın mevduatları 64.5 milyar lira oldu

YURT içinde gram altının fiyatında ocakeylül döneminde 2018’in aynı dönemine göre yüzde 14,1’lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da 64,5 milyar liraya ulaştı.

YURT içinde gram altının fiyatında ocakeylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 14,1'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da 64,5 milyar liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın 9 ayında 38 milyar 563 milyon 932 bin lira düzeyinde bulunuyordu.