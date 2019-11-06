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’a yılın havalimanı ödülü

İstanbul’a yılın havalimanı ödülü
Giriş Tarihi: 6.11.2019

merkezli havacılık sektörünün dünyadaki lider yayınlarından 'nin düzenlediği "Reader's Choice 2019" () ödüllerinde ve gibi güçlü rakiplerini geride bırakan Havalimanı 'Yılın Havalimanı' kategorisinde ödüle layık görüldü.

İngiltere merkezli havacılık sektörünün dünyadaki lider yayınlarından International Airport Review Dergisi'nin düzenlediği "Reader's Choice 2019" (Okuyucuların Seçimi) ödüllerinde Londra Heathrow ve Singapur Changi gibi güçlü rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı 'Yılın Havalimanı' kategorisinde ödüle layık görüldü. İstanbul Havalimanı "Yılın En İyisi" seçildi.

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