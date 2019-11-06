THY’den 99.9 TL’ye uçuş kampanyası

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul çıkışlı ya da varışlı uçaklarında, 1 ay süreli kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında uçak bilet fiyatı 99.9 TL’ye düşürüldü.

THY, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlar için kampanya hazırladı. 6- 7 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2019 30 Ocak 2020 arasında olan biletler için geçerli kampanyada, uçuşlar 99.9 TL'den fiyatlandırıldı.

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya Havalimanı, Gazipaşa Alanya Havalimanı ve Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan İstanbul'a gidiş veya İstanbul'dan dönüş için 6-7 Kasım tarihleri arasında bilet alanlar, bu kampanyadan yararlanabilecek.