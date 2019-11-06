Trafik cezaları cep yakacak

Yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara yönelik uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlendi. Drift yapan 7 bin 597 lira, yasa dışı siren takanlar 1518 lira ödeyecek. Araçta sigara içmenin cezası da yılbaşından itibaren 187,5 lira olacak.

Yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara yönelik uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlendi. Drift yapan 7 bin 597 lira, yasa dışı siren takanlar 1518 lira ödeyecek. Araçta sigara içmenin cezası da yılbaşından itibaren 187,5 lira olacak. Pasaportlarda en çok tercih edilen 1 yıllık pasaport ücreti 248 liradan 304 liraya, 4-10 yıllık bordo pasaport ücreti ise 811 liradan 994 liraya yükseldi. Defter bedeli 133 liradan 163 liraya çıkarılırken, 10 yıllık pasaportun toplam değeri 1157 lira oldu. YASA dışı çakar lamba ve siren kullanana cezalar artırılırken, araç hareket halindeyken cep telefonu kullananların cezası 355 lira olacak. Maksat dışı araç kullananlara kesilen ceza 1239 liradan 1518 liraya çıktı. Kış lastiği çıkmadan yola çıkanlara kesilen ceza da 884 liradan 1083 liraya yükseltilecek. Yasak yerde sigara cezası ise 188 lira oldu. Sürücü belgesi için ödenen 166 liralık ücret 203 liraya, 633 liralık ehliyet harcı ise 776 liraya çıkıyor. KIRMIZI ışıkta geçme cezası 292 lira iken 2020'de 358 lira olacak. Motor gücü bin 300 cc'ye kadar olan 1-3 yaş aralığındaki araçlardan değeri 40 bin liranın altında olanlardan bin 126 lira, değeri 40 bin ila 70 bin arasında olanlardan bin 238 lira, değeri 70 bin liranın üstünde olanlardan ise bin 721 lira yıllık vergi alınacak.