Altın fiyatları ne kadar? 7 Kasım Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Güvenli liman olan altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte 7 Kasım Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.840 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 276,20 liradan işlem gördü. İşte 7 Kasım Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 275,17 TL
SATIŞ: 275,21 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 440,92 TL
SATIŞ: 450,91 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 879,08 TL
SATIŞ: 901,82 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.763,67 TL
SATIŞ: 1.798,12 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.826,00 TL
SATIŞ: 1.854,00 TL
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