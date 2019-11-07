Altın fiyatları ne kadar? 7 Kasım Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Güvenli liman olan altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte 7 Kasım Perşembe altın fiyatları...