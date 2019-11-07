İzmir’de dev ekonomi zirvesi

İş ve ekonomi dünyasının duayenleri, ‘Yarın İçin Hayal Et’ ana teması altında, Ege Ekonomik Forum’da üçüncü kez bir araya geliyor. 13-14 Kasımtarihlerindeki zirve öncesi EBSO'da düzenlenen toplantıda zirvenin önemine vurgu yapıldı

Ege Bölgesi ve İzmir'de ekonomiye yön veren Ege Ekonomik Forum'un üçüncüsü 13-14 Kasım tarihleri arasında İzmir Swissotel'de gerçekleşecek. Bu yılki ana teması "Yarın İçin Hayal Et" olarak belirlenen forumun basın toplantısı Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Sanayiciler Kulubü'nde yapıldı. Toplantıya İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, EBSO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçeoğlu, Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Mevlüt Kaya ve İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz katıldı.



'DÜŞÜNCE ÜRETİYORUZ'



Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, bölgesel kalkınmanın genel kalkınmaya çok büyük etkisi olacağını belirterek, "Birlikte düşünce üreterek hareket etmek istiyoruz. Geleceğin dünyasını şekillendirilebilmek adına bu forumu düzenliyoruz. İzmir sınırları içinde dernekler, odalar, sivil toplum örgütleri ve belediyelerimizle yerel kalkınma için çalışıyoruz" dedi. Forumun hem yurt içi hem de yurtdışında ses getirdiğini ifade eden Şeref Özgencil ise "Tarım ve teknolojiyi ele alacağız. Türkiye'de yakından takip edilen bir forumu daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.



VİZYON BELİRLENECEK



Ege Bölgesi'nde yaşayan insanların büyük farkındalık içinde olduğunu söyleyen İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, bu farkındalığın forum sayesinde motivasyona dönüşeceğini belirtti. Forumun tüm Ege'yi kapsayan bir etkinlik olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Küreselleşmeyi iyi okumak için bu foruma çok önem veriyorum. Teması çok iyi düşünülmüş hem geçmişten ders alan hem anı yakalayabilecek hem de gelecek vizyonu belirleyebilecek bir etkinlik olacak. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı bu tarihi misyonu üstlenmiş durumdadır" dedi. EBSO Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçeoğlu küresel gelişmeler içinde bölgesel kalkınmanın konuşulacağı güzel bir forum olacağını söylerken, EBSO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, "Türkiye'nin en güzel topraklarında silikon vadisi yaratmak için bu forum önemli" ifadelerini kullandı.



DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN TARIM VE KENTSEL DÖNÜŞÜME KADAR



Alanında uzman 70'e yakın yerli ve yabancı fikir önderi 13-14 Kasım'da 3. Ege Ekonomik Forum'da bir araya gelecek. Forumda bu yıl 'Teknolojinin Değiştirdiği Dünya, Yarının Kodları', 'Globalin Anahtarı: Ar-Ge, Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma', 'Dijital Dönüşüm ile Üretimin Dönüşmesi', 'Tarımda İnovatif Gelecek' gibi başlıklarla çeşitli konular tartışılacak. Forumun açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gerçekleştirmesi bekleniyor.