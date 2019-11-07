KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı? 2019 KYK burs sonuçları sorgulama...

Milyonlarca öğrenci KYK burs başvurusunda bulundu. 15-21 Ekim tarihleri arasında başvuruda bulunan öğrenciler merakla 'KYK sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları sorgulama' şeklinde aramalar yapıyor. Peki KYK burs-kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

KYK burs başvuruları açıklandı mı? KYK sonuç sorgulama? aramaları öğrenciler tarafından merakla yapılıyor. Milyonlarca öğrenci KYK sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. KYK'dan beklenen açıklama geldi. İşte 2019 KYK burs kredi ile ilgili merak edilenler...

KYK BURS - KREDİ BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs başvuruları ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamaya göre; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

2019 KYK ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak belirlenmişti. Bu sene herhangi bir zam olacağı ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.