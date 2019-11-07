THY'nin Çin'de yeni uçuş noktası: Xi’an

Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilk seferini 1999 yılında Pekin şehrine gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Çin’deki 20. yılında sefer yaptığı Pekin, Shanghay ve Guanzo noktalarının ardından ana kara Çin’de 4. destinasyon olarak Xi’an (Şian) şehrini uçuş ağına bağlıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Çin'in Shaanxi (Şanşi) Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri HU Heping ile 5 Kasım 2019 tarihinde yaptığı görüşme sonrasında Türk Hava Yolları'nın Xi'an noktasına uçuş başlatması konusunda mutabakata varıldı.

2019 sonu itibariyle başlatılması planlanan Xi'an seferleri ilk etapta haftada 3 frekans gerçekleştirilecek olup 2020 yılı yaz tarifesi ile birlikte kademeli olarak sefer artışı planlanmakta. Xi'an seferlerinin hayata geçmesiyle Türk Hava Yolları'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısı haftalık 24'e ulaşacak.





Başlatılacak Xi'an seferleriyle ilgili konuşan M. İlker Aycı; "Tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Xi'an şehrine başlatacağımız seferlerin iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuracağımız ulaşım köprüsünün tarihi çok eskiye dayanan iki toplumun yararına olumlu çalışmalara vesile olacağına inanıyorum" dedi.