Uzundere konutlarında yüzde 9 indirim fırsatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Toplu Konutları'ndaki 263 daire için 2. kez ihaleye çıkıyor. Ekonomik sıkıntıları ve durma noktasına gelen inşaat sektörünün durumunu da dikkate alan Büyükşehir, konut fiyatlarında yüzde 9 indirime gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Toplu Konutları'ndaki 263 daire için 2. kez ihaleye çıkıyor. Ekonomik sıkıntıları ve durma noktasına gelen inşaat sektörünün durumunu da dikkate alan Büyükşehir, konut fiyatlarında yüzde 9 indirime gitti. Önceki ihalede 3+1 120 metrekare alana sahip daireler için 207.000- 252.000 TL arasında fiyat belirlenen konutlar, yeni ihalede 187.000 - 232.000 TL arasında fiyatla satılacak.