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Dolar ve euro ne kadar? 8 Kasım Cuma ...

Dolar ve euro ne kadar? 8 Kasım Cuma döviz kuru...

08.11.2019, 10:23

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Dün 5,73-5,76 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,7477 seviyesinden tamamladı. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 8 Kasım cuma ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 8 Kasım Cuma döviz kuru...

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