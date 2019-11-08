Dolar ve euro ne kadar? 8 Kasım Cuma döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Dün 5,73-5,76 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,7477 seviyesinden tamamladı. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 8 Kasım cuma döviz kuru...