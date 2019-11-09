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Erkunt, ’nin lokomotifleri arasında

Erkunt, Türkiye’nin lokomotifleri arasında
Giriş Tarihi: 9.11.2019

Erkunt Traktör, ArmaTrac markasıyla 24 ülkeye gerçekleştirerek Forbes'in "'nin " listesinde oransal olarak en çok büyüyen ilk 10 şirket arasında yerini aldı

Erkunt Traktör, ArmaTrac markasıyla 24 ülkeye ihracat gerçekleştirerek Forbes'in "Türkiye'nin Lokomotif Şirketleri" listesinde oransal olarak en çok büyüyen ilk 10 şirket arasında yerini aldı. Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, Türk çiftçisinden aldıkları feyz ile dünya çiftçisi için de çalıştıklarını ve Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktör markasının yurtdışında üretilmeye başlanması noktasına geldiklerini söyledi. Saylan, Forbes Dergisi'nin araştırmasında, Türkiye'nin 2019'un ilk dokuz ayında ihracatının yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar, son 12 aylık ihracatının ise 180.2 milyar dolara ulaşmasında rol oynayan şirketler arasında Erkunt Traktör'ün de yerini almasından gurur duyduklarını söyledi

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