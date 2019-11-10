Altın rezervlerini artırmada lideriz

Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre ağustosta 41,8 tonla aylık bazlı ülke tarihinin en yüksek altın alımını yapan Türkiye, üçüncü çeyrekte de 71,4 tonla dünya genelinde en fazla altın alımı yapan ülke oldu.

Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre ağustosta 41,8 tonla aylık bazlı ülke tarihinin en yüksek altın alımını yapan Türkiye, üçüncü çeyrekte de 71,4 tonla dünya genelinde en fazla altın alımı yapan ülke oldu. Merkez Bankası (TCMB), dünya merkez bankaları arasında 3'üncü çeyrekte en fazla altın alan merkez bankası oldu. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervleri 385,5 tona çıktı. Rusya ve Çin de altın rezervlerini artıran diğer ülkeler olarak listeye girdi. Altın bazlı yatırım fonları (ETF), söz konusu çeyrekte 258,2 ton altın alarak, portföyündeki altın miktarını rekor seviye olan 2 bin 855,3 tona yükseltti. Son dört yılda miktar bazlı en yüksek artışın sağlandığı üçüncü çeyrekteki altın talebinde merkez bankalarının genişleyici para politikası önemli rol oynadı.