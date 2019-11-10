‘Çek’te yeni dönem

Ticaret hayatında yerli ve milli ödeme aracı elektronik çek devreye giriyor. Uygulamayla sahte çekler tarih olacak, karşılıksız çekler engellenecek. POS’lar ve ATM’lerden çek işlemi yapılabilecek

Ticaret hayatında yeni bir sayfa açacak olan yerli ve milli ödeme aracı elektronik çek devreye giriyor. Çek tutarlarının kayıt altına girmesi Türk lirasının değerini de güçlendirecek. Sahte çekler tarih olurken, karşılıksız çekleri engelleyecek yeni sistemin ayrıntılarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. Bakan Pekcan, "Artık elektronik çek, sistem üzerinden verilebilecek. Böylelikle bu çekler hamiline olmayacak; kaybolma, çalınma ve karşılıksız çek riskini ortadan kaldırmış olacağız" dedi. Ticaret Bakanlığı, elektronik çek ve bono uygulamasına ilişkin çalışmayı tamamladı. Düzenleme ile çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesi, ciro edilmesi ve ödenmesi mümkün hale geliyor. POS, ATM ve tüm dijital kanallardan elektronik çek işlemlerinin yapılması mümkün olacak. Çeklere yazılan tutar, vade, ciro kayıt altına alınırken, konkordato ilan eden şirket çek yapraklarını kullanmaya devam edemeyecek.



HAMİLİNE OLMAYACAK



Karşılıksız çek düzenleyenin e-çek defteri kullanıma kapanacak. Uluslararası ticarette ulusal para birimleriyle ödeme ağı oluşurken, şirketler cirosuyla orantılı şekilde çek yazabilecek. Sistemle banka dışı müşterilerin işlemleri takip edilirken, firmaların borç ödeme alışkanlıkları da görülebilecek. Ticaret Bakanı Pekcan, Meclis'te hamiline yazılı pay senetlerinin takibi, elektronik çek ve bono ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Vade uygulaması dünyada yok ama o Türkiye'de bir kredi mekanizması gibi çalışıyor. Biz o sistemi bozmayacağız" diye konuştu.





İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ



Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ilişkin de görüşmeleri sürdürdüklerini anlatan Ticaret Bakanı Pekcan, "Avrupa Birliği, değerlendirme raporunu geçen hafta yayımladı. Burada, 'Türkiye ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi son derece önemlidir' deniliyor. Sorun nerede? AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile görüşmemde 'Türkiye'ye karşı duran 2-3 ülke var, gidin onları ikna etmeye çalışın' dedi. Biz de o ülkeleri ikna etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



TSE SERTİFİKALARI AKREDİTE EDİLECEK



Bakan Pekcan, Helal Akreditasyon Kurumu'nun görevinin helal belgesi vermek değil, sertifika veren kuruluşları akredite etmek olduğunu söyledi. Helal Akredite Kurumunun kuruluş aşamalarının tamamlandığını belirten Bakan Ruhsar, Pekcan, şu an akreditasyon vermeye hazır olduğunu, ilk olarak da Türk Standardları Enstitüsünün sertifikalarının akredite edilmesi için çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

HAZAL ATEŞ