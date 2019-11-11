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Arıcılık eğitmeniydi hibeyle patron oldu

Arıcılık eğitmeniydi hibeyle patron oldu
Giriş Tarihi: 11.11.2019

'NIN Gölmarmara ilçesinde yaşayan, mezunu (33), 2016 yılında Projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle arıcılık işletmesi kurdu.

MANİSA'NIN Gölmarmara ilçesinde yaşayan, Fırat Üniversitesi Arıcılık Bölümü mezunu Zeynep Balkaya (33), 2016 yılında Genç Çifti Projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle arıcılık işletmesi kurdu. Girişimci Balkaya, tüm Türkiye'ye ana arı üretimi satışı gerçekleştiriyor. Zeynep Baykaya, "Uzun yıllar arıcılık eğitmenliği yaptık. 3 yıldır da kendi işimizi yapıyoruz. Manisa'da bu alanda ilk ve tek ruhsat alan işletmeyiz" dedi. Tarım Bakanlığının 40 kovan hibe ettiğini belirten Balkaya şunları söyledi: "Elimizde çiçek balı var, meşe balı var. İnsanlar doğal ürünler istiyor."

CÜNEYT HASÇELİK

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