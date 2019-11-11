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’yı kadınlar yaşatacak

Beledi Dokuma’yı kadınlar yaşatacak
Giriş Tarihi: 11.11.2019

TİRE'DE 500 yıllık geçmişiyle Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi "'ya" kadınlar sahip çıktı. 'nin açtığı kursta "Beledi Dokuma" tekniklerini ilçenin son ustası 'nın kızı 'dan öğrenen kadınlar 'un desteği ile meslek öğrenirken maaş da alıyor.

TİRE'DE 500 yıllık geçmişiyle Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi "Beledi Dokuma'ya" kadınlar sahip çıktı. Kadın Dayanışma Merkezi'nin açtığı kursta "Beledi Dokuma" tekniklerini ilçenin son ustası Saim Bayrı'nın kızı Gülnur Yaykal'dan öğrenen kadınlar İŞKUR'un desteği ile meslek öğrenirken maaş da alıyor. Kursiyer kadınların SGK primleri de ödeniyor. Günde ancak 1 metre üretilebilen ve ünü yurt dışına ulaşmış tarihi dokumadan başta giyim eşyası olmak üzere, terlik, kravat, şal, masa ve sehpa örtüleri gibi hayatın içinde yer alacak yeni ürünler tasarlanıyor.

NADİR UYSAL (ÖZEL)

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