Güçlü finansal yapı için dev hamle

2020 yılında tek haneli rakamlara inmiş enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı hale getirmek için kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak, faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modelleri devreye girecek

HAZAL ATEŞ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında güçlü bir finansal yapının inşası, tek haneli rakamlara inmiş enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı hale getirecek 10 dev adıma imza attı. Ekonomik büyümeye büyük destek veren kredi garanti sisteminin etkinliği artırılırken, faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modelleri devreye giriyor. Türkiye Kalkınma Fonu ilk yatırım kararlarını 2020'de almaya başlayacak, yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak. Yatırım bankacılığı hizmetleriyle firmalara finansal yeniden yapılandırma, halka arz, tahvil, bono, şirket birleşme ve devralmalarına aracılık yapılacak, her türlü sermaye ihtiyaçları hızlı şekilde karşılanacak.



2020'DE ATILACAK 10 BÜYÜK ADIM

Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulurken, 2020'de atılacak yeni adımlar şöyle:

● Mevcut kredi garanti sisteminin etkinliği artırılıyor. Fon'un öncelikli sektörlerde verimliliği artıracak projelerde kullanımına ağırlık verilecek.

● Kalkınma ve Yatırım Bankası öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurtdışından uzun vadeli fon temin edecek. Bankanın öz sermayesi 10 milyar lira artırılacak.

● Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası işbirliğiyle Türkiye Kalkınma Fonu kuruluyor.

● Kalkınma ajanslarınca büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı yapılarak bölgelerin gelişmesine katkı sağlayacak bölgesel girişim sermayesi uygulaması pilot olarak belirlenecek illerde başlatılacak.

● KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay yüzde 75'e çıkarılıyor. Destekler yaygınlaştırılacak.

● Yatırım teşvik sistemi kapsamında, öncelikli sektörlerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik bankaların kullandırdığı yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.

● Eximbank'ın sanayiye yönelik programları güçlendirilerek öncelikli sektörlerin ihracat kapasitesi geliştirilecek. Sunulan kredi ve sigorta desteği artırılacak.

● Taşınır rehni yoluyla krediye erişime ilişkin sistem ve süreçler etkinleştirilerek bu yolla imalat sanayii sektörlerine kredi kullandırma imkânları arttırılacak.

●Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv artırıcı uygulama ve araçlar güçlendirilecek ve çeşitlendirilecek. Dalgalı kur rejimi uygulamasına devam edilecek.

● Fiyat istikrarını olumsuz etkileyecek ani gelişmeler karşısında, enflasyon hedefinden sapılmamasına yönelik para ve maliye politikası araçları koordineli, hızlı ve etkili bir şekilde devreye alınacak.



KOSGEB İMALAT SANAYİSİNE ODAKLANDI

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye yükseltilecek. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında imalat sanayisinde rekabet gücü ve verimliliğin geliştirilerek yüksek katma değerli üretimin artırılması hedefleniyor. Yeni dönemde imalat sanayisindeki firmalarının uzun dönemli getiriyi hedefleyerek risk almasını sağlayacak, güçlü ve yenilikçi araçlarla finansmana erişimi kolaylaştıran bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.



BÜTÇEDE KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme yaklaşımının Program Bütçe reformu kapsamında hayata geçirilmesi planlanıyor. İdarelerin harcamaları izlenecek.