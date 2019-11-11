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havalimanlarından 88 milyon yolcu uçtu

İstanbul havalimanlarından 88 milyon yolcu uçtu
Giriş Tarihi: 11.11.2019

döneminde, Atatürk, ve Uluslararası havalimanlarından 590 bin 556 iç ve dış hat seferi icra edildi.

OCAK-EKİM döneminde, Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarından 590 bin 556 iç ve dış hat seferi icra edildi. On aylık dönemde, İstanbul'daki tüm havalimanlarından yapılan seferlerle 87 milyon 630 bin 38 yolcu seyahat etti.
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