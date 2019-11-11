Kışlık sebzede yerli yeni türler geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan projeyle Türkiye'nin en çok ürettiği soğan, havuç, marul, kırmızı baş lahana ve brokoli gibi kışlık sebze türlerinde yerli hat ve yeni çeşitler geliştirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan projeyle Türkiye'nin en çok ürettiği soğan, havuç, marul, kırmızı baş lahana ve brokoli gibi kışlık sebze türlerinde yerli hat ve yeni çeşitler geliştirilmesi hedefleniyor. Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve özel sektör iş birliğiyle Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi hayata geçirildi. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 7,5 milyon liralık bütçesi olan Ar-Ge projesi, 2022 sonuna kadar yürütülecek. Proje sonunda, kışlık sebze tohumculuğunda yerli tohum kullanım oranının yüzde 50'nin üzerine çıkarılması öngörülüyor. Ülke üretiminde ilk 10 sebze türü içinde yer alan soğan, havuç, marul, kırmızı baş lahana ve brokoli seçilirken, kışlık sebze türlerinde ihracat yapılması amaçlanıyor.



FİDANCILIKTA 100 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

FİDAN Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Nallı, sektörde 2023'te 100 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. Nallı, "Türkiye'de sertifikalandırılan fidan ve materyal üretimi 2002'de 3,5 milyon iken, 2018'de 106,5 milyona yükseldi. Ülkemizin fidan üretim üssü haline gelmesini istiyoruz" dedi.