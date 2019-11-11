Tahvil faizi 2 yılın en düşüğünde

TAHVİL-BONO piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, gerileyen enflasyon, azalan jeopolitik riskler ve Türk lirası varlıklara artan ilginin etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

TAHVİL-BONO piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, gerileyen enflasyon, azalan jeopolitik riskler ve Türk lirası varlıklara artan ilginin etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Cuma gününe yüzde 14,06 seviyesinden başlayan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, son 2 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 12,20'yi gördü.

CDS GERİLEDİ

Öte yandan yaşanan pozitif gelişmeler ülke risk primine de (CDS) olumlu yansıdı. Türkiye'nin CDS'i bu hafta, 9 ayın ardından tekrar 300 puanın altına geriledi. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, "Döviz kurlarında oynaklığın en azından belirli bir süre düşük kalma beklentisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında gelebilecek olumlu mesajlar, tahvil tarafına destek vermeye devam ediyor" dedi.