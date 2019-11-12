Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 12 Kasım Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki dolar bugün düşüşte mi? Euro ne kadar? İşte 12 Kasım Salı döviz kuru...