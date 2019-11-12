KOBİ’lere de yeşil pasaport müjdesi

İhracatçıların bir süredir heyecanla beklediği müjdeli haber geldi, KOBİ'ler de yeşil pasaport alabilecek. İhracat yapan firmanın bir yetkilisine yeşil pasaport verilmesi için öngörülen yıllık 1 milyon dolar ihracat alt kriteri 500 bin dolara (2.8 milyon lira) indirildi.

İhracatçıların bir süredir heyecanla beklediği müjdeli haber geldi, KOBİ'ler de yeşil pasaport alabilecek. İhracat yapan firmanın bir yetkilisine yeşil pasaport verilmesi için öngörülen yıllık 1 milyon dolar ihracat alt kriteri 500 bin dolara (2.8 milyon lira) indirildi. Cumhurbaşkanı kararıyla son 3 takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firma temsilcisine yeşil pasaport verilecek. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin ihracatçıya yeşil pasaport verilirken yararlanan firma sayısı 10 bin 400'e yaklaştı. Yeni düzenlemeyle KOBİ'lerle birlikte bu sayının kısa sürede 17 bini geçmesi bekleniyor.