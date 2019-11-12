Örtü altı üzüm fiyatı ikiye katladı

Üzümün başkenti Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, örtü altındaki 10 bin ton üzümde hasat devam ediyor. Üzümler, Rusya başta olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

Üzümün başkenti Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, örtü altındaki 10 bin ton üzümde hasat devam ediyor. Üzümler, Rusya başta olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçedeki üzüm bağlarının yüzde 80'e yakının örtü altına alındığını belirterek, Türkiye'de Kasım ayında sadece Sarıgöl'de dalından üzüm yenebildiğini söyledi. Ülgen, "Çekirdeksiz ve razaki üzümler büyük bir özenle kesilip ihraç ediliyor. Talep çok olduğu için de sezonda 2.5 liradan satılan üzümün fiyatı da 5 liraya çıktı" dedi.

NERMIN UÇTU