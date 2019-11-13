  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Alibaba’dan 11.11’de 38,4 milyarlık satış

’dan 11.11’de 38,4 milyarlık satış

Alibaba’dan 11.11’de 38,4 milyarlık satış
Giriş Tarihi: 13.11.2019

Türkıye'de Aliexpress adıyla da bilinen , kendi yarattığı alışveriş festivali 11.11 gününde 38,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı.

Türkıye'de Aliexpress adıyla da bilinen Alibaba, kendi yarattığı alışveriş festivali 11.11 gününde 38,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı. Geçtiğimiz yılın aynı gününde Alibaba'nın yaptığı satış 30,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Alibaba, bir önceki yıla göre yüzde 26'lık bir artış yakaladı. Sadece Estee Lauder ürünleri için 143 milyon dolarlık sipariş alınırken, 14 milyon dolarlık iPhone 11 satıldığı duyuruldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alibaba’dan 11.11’de 38,4 milyarlık satış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN