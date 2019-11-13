Alibaba’dan 11.11’de 38,4 milyarlık satış

Türkıye'de Aliexpress adıyla da bilinen Alibaba, kendi yarattığı alışveriş festivali 11.11 gününde 38,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı.

Türkıye'de Aliexpress adıyla da bilinen Alibaba, kendi yarattığı alışveriş festivali 11.11 gününde 38,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı. Geçtiğimiz yılın aynı gününde Alibaba'nın yaptığı satış 30,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Alibaba, bir önceki yıla göre yüzde 26'lık bir artış yakaladı. Sadece Estee Lauder ürünleri için 143 milyon dolarlık sipariş alınırken, 14 milyon dolarlık iPhone 11 satıldığı duyuruldu.