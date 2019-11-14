Noterler tapu satışına hazır

Türkiye’de noterlerin yetkilerinin genişletilmesi ile ilgili açıklama olumlu karşılandı. Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, “Bizde bu altyapı mevcut. Artık vatandaş beklemek zorunda kalmayacak ve vergi kaybının da önüne geçilecek” dedi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "Tapu satışlarını noterlere vermeyi planlıyoruz" şeklindeki açıklamasının ardından Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin'den "Biz buna hazırız" açıklaması geldi. Noterler Birliği'nin, uzun yıllardır buna yönelik hazırlıklar yaptığını anlatan Başkan Cin, "Birçok Avrupa ülkesinde bu uygulanıyor. Avrupa Birliği'ne Uyum çerçevesinde bunun hukuki alt yapısı ülkemizde de oluşturuldu" dedi.



İŞLEMLER HIZLANACAK



Türkiye'de bin 931 noter bulunduğunu belirten Başkan Cin, "Buna karşın Tapu Sicil Müdürlükleri'nin sayısı oldukça az. Tapu satışlarının noterlere verilmesi durumunda işlemler çok daha hızlı olacak. Vatandaş uzun süre beklemek zorunda kalmayacak" ifadelerini kullandı. Noterlerin sadece satış işlemlerini yapacaklarının da altını çizen Dursun Cin, "Tapu sicil kayıtları yine Tapu dairelerinde kalmaya devam edecek. Satış işlemlerinin tapuda gerçekleşmesiyle bu anlamda bir nevi vergi kaybının da önüne geçilmiş olacak. Çünkü satışı yapılan gayrimenkuller ederinden daha düşük gösterilemeyecek" ifadesini kullandı. Başkan Cin, 400 civarında notere yeşil pasaport verilmesi konusunda da Adalet Bakanlığıyla temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.



NÖBETÇİ NOTER SAYISI İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR



Nisan ayından itibaren uygulanan ve bu süre içerisinde 400 bin civarında işlem yapılan "Nöbetçi Noterlik" uygulaması ile göre değişiyor. Başkan Dursun Cin, "Ankara'da bu sayı 4 iken İstanbul'da 9'a ulaşıyor" dedi.



DELİL TESPİTİ YAPACAKLAR



Bakan Gül'ün, "Noterler delil tespiti yapabilecek" açıklamasına değinen Başkan Dursun Cin, "Vatandaş istediği saatte hakim ya da savcıya ulaşamayabilir. Ancak bir kaza durumunda dava açması gerekiyorsa en yakınındaki notere başvurup hasar tespiti yaptırıp bunları delil olarak açacağı davalarda kullanabilecek" diye konuştu.

YÜKSEL TEMEL