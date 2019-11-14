Yumurta ve tavuk eti üretiminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yumurta üretim miktarı bir önceki aya göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yumurta üretim miktarı bir önceki aya göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,7 artış gösterdi. Eylül'de 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi. Eylül'de kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 104 milyon olarak kayıtlara geçti. Tavuk eti üretimi de aylık bazda yüzde 15,1, yıllık bazda yüzde 13,4 arttı ve 188 bin 165 ton olarak gerçekleşti.